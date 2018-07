Fragen, die man nach dem erstem Date stellen muss

Nach einigen gewechselten Nachrichten sitzt man seinem Date beim ersten Treffen endlich gegenüber. Die Stunden vergehen, man unterhält sich ganz gut, doch die Funken, die wir aus Filmen kennen, wollen nicht so richtig sprühen. Das Date ist, naja, ganz nett. Schlussendlich kommt die Frage nach einem zweiten. Doch soll man sich noch einmal treffen, wenn das erste nur okay war? Man will ja schließlich keine Zeit verlieren! Die Dating-App Once hat nun sieben Fragen entwickelt, die helfen sollen, sich für oder gegen ein zweites Date zu entscheiden. City4U hat diese im Überblick: