Zigarette löste schlimmen Brand in Graz aus

Eine Wohnung in Vollbrand, Flammen aus den Fenstern, eine regungslose Frau im verrauchten Stiegenhaus: Montagnacht gab es dramatische Szenen in einem Mehrparteienhaus in Graz-Eggenberg (siehe hier). Jetzt steht die Brandursache fest: Ein 36-Jähriger hatte im Bett mit einer Zigarette hantiert.