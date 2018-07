Jugendliche als Serientäter

Ein halbes Jahr lang trieb die Bande ihr Unwesen in Amstetten. Vier Burschen und ein Mädchen - allesamt nicht älter als 16 Jahre, einer sogar noch strafunmündig - wussten mit ihrer Freizeit wenig Vernünftiges anzufangen. Im Jänner dürften sie begonnen haben, Zeitungskassen aufzubrechen. Mit der Zeit folgten Ladendiebstähle in Sport- und Modegeschäften. Die kriminelle Energie der Jugendlichen steigerte sich offensichtlich: Im Mai gingen laut Polizei Beschädigungen auf Friedhöfen, am Bahnhof und im Parkhaus auf das Konto der Bande. Im Juni Einbrüche. Die Beute: Geld, Uhren und Schmuck.