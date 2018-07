Siebenjähriger wurde von Araber angefahren

Ein 21-Jähriger Autolenker aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erfasste in Bruck an der Glocknerstraße in Fahrtrichtung Fusch mit seinem Pkw einen siebenjährigen Kroaten als dieser die Straße überqueren wollte. Der Bub wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.