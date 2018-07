Parade zum Start

Die „Volksfronten“ erweisen sich als sehr vielfältig und beinhalten zahlreiche unbekannte Größen, was die Neugier schürt. In Vielem besinnt sich die Intendantin auf frühere „herbst“-Glanzzeiten, so wird der öffentliche Raum heuer stärker zum zentralen Spielort. Tagungen (seit langem wieder ein Fotosymposium der Camera Austria) rücken dieses Mal mit Interviews und Diskussionen näher ans Publikum. Ihr erstes „herbst-Programm sieht Degot als eine große durchkuratierte Ausstellung, in der von Tanz, Installation und Performance bis zu Literatur und Film alles Platz hat.