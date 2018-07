City4U verlost 4x10 Euro Vapiano Gutscheine

Die Triester Straße gilt historisch gesehen als die wichtigste Verbindung Wiens gen Süden - und genau dort, genauer gesagt direkt am Wienerberg, eröffnete Vapiano Mitte Juli seine bereits neunte Niederlassung in Wien. Die Gäste erwarten auf ewartet dort auf einer beeindruckenden Fläche von knapp 1400 Quadratmetern mit 376 Sitzplätzen neben italienischen Köstlichkeiten in gewohnter Qualität auch eine Reihe an Neuerungen. Vor allem werden mit dem neuen Designkonzept, neue Maßstäbe gesetzt. Terrazzoplatten, Designerlampen und ein großer Marmortisch laden nicht nur zum Verweilen ein, sondern harmonieren auch mit dem altbekannten Wahrzeichen jedes Vapiano-Restaurants, dem Olivenbaum. Mit einer mehr als 200 Quadratmeter großen Terrasse, die nicht nur mit Tischen, sondern auch Liegestühlen ausgestattet sein wird, bringt das Unternehmen darüber hinaus italienisches Beachclub-Flair nach Wien.