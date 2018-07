Unwetter sorgten für 13 Millionen Euro Schaden

Erst am Wochenende hatte Hagel im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld Schäden in Höhe von mehr als einer Million Euro verursacht, 3000 Hektar Ackerkulturen, Grünland, Wein- und Obstkulturen wurden schwer geschädigt (siehe Bericht hier). Insgesamt wurden heuer in der Steiermark bereits mehr als 20.000 Hektar landwirtschaftliche Flächen zerstört. Der Schaden beträgt circa 13 Millionen Euro.