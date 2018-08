Schweiß-Alarm in den Wiener „Öffis“

Ganz abgesehen von der Bim und der Ubahn - wer in einem voll gerammelten Bus in der puren Sommerhitze überlebt, vor dem ziehen wir den Hut. Hier ist es wohl das schlimmste Übel, wenn ein stinkiger Fahrgast einsteigt, der am besten in Deo baden sollte - es wackelt bei der Fahrt und es riecht nach Schweiß.. was soll man dazu sagen. Habt ihr in so einer Situation schon einmal länger als eine Minute die Luft angehalten?