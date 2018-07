14-Jähriger stürzte von Quad und verletzte sich

Die Burschen waren am Montag zu zweit mit einem Quad auf einer abgesperrten Forststraße in Gröbendorf bei Mariapfarr unterwegs. Ihr Ziel: ein kleiner Teich, den sie ausmähen wollten. Dazu hatten die Beiden eine Sense mit, welche der Beifahrer (14) während der Fahrt in der Hand hielt. Am Steuer saß ein Zwölfjähriger. Nach einigen hundert Metern Fahrt fiel der Ältere rücklings von dem Fahrzeug. Der Jugendliche schnitt sich dabei an der Sense, er erlitt eine Wunde am Unterarm.