Hecke in Brand: Besitzer und Nachbarn löschten

Die Thujenhecke fing am Montagabend auf einem Grundstück in Zell am See Flammen. Zuvor war der Eigentümer (71) in der Nähe mit Flämmarbeiten beschäftigt. Der Mann und einige Nachbarn konnten das Feuer vorerst eindämmen, die Feuerwehr erledigte den Rest. Der Besitzer kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus. Die Hecke ist auf einer Länger von rund zehn Metern zerstört.