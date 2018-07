Verkehrsexperten fordern generell Tempo 30 im Ort

Mehr als 540 Kinder waren im vergangenen Jahr zwischen Enns und Leitha in Verkehrsunfälle verwickelt. Besonders tragisch: Drei kamen sogar ums Leben. Ortet man die größten Gefahren für die Kleinen zumeist auf dem Schulweg, so entlarvt dies die Statistik als Irrtum: „In den Sommerferien gibt es in Niederösterreich im Schnitt pro Tag um 42 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Kindern als in den restlichen Monaten des Jahres“, erklärt Markus Gansterer vom Verkehrsclub. Die traurige Bilanz im Juli und August 2017: Verletzt wurden 131 Kinder, zwei starben.