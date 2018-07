Paradies am See: Wo Vögel für Reise „auftanken“

Fischadler. Wiedehopf. Kiebitz. Oder imposante Rohrweihen. Sie alle fühlen sich am südlichen Zeller See-Ufer wohl. 170 Vogelarten konnten in dem Europaschutzgebiet mit Schilfgürtel nachgewiesen werden. „Naturschutz kann nur mit einem guten Miteinander funktionieren“, so Landesrätin Maria Hutter.