Bulgare (26) nach Badeunfall in Spital gestorben

Ein 26-jähriger Mann ist nach einem Badeunfall am Sonntagabend in Andau im Burgenland in den Morgenstunden des Montags im Krankenhaus in Eisenstadt seinen schweren Verletzungen erlegen. Der gebürtige Bulgare war vom Sprungturm gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Erst nach einer halben Stunde konnte er aus dem Wasser gezogen werden. Dem Vernehmen nach konnte der Mann nicht schwimmen.