„Es geht heute nicht mehr, sich zurückzulehnen“

Büros werden erneuert, Fotostudio wird eingerichtet

In der Zentrale in Leonding laufen seit sechs Wochen die Bauarbeiten, die dafür sorgen sollen, dass die Büros erneuert werden und auch ein firmeneigenes Fotostudio eingerichtet wird. „2002 gab es hier den letzten Umbau“, sagt Hildebrand, der mit seiner Frau Cornelia Mehrheitseigentümer des Heimtextilien-Spezialisten ist und im Verkaufsgeschehen noch immer mitanpackt, wenn einmal Not am Mann ist. „Da fahr’ ich auch mit dem Hubwagerl“, so der 70-Jährige, der stolz durch die Verkaufsräume des Betten-Reiter-Geschäfts in Leonding führt.