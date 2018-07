Erstmals Pannenstreifen auf A4 freigegeben

Lange hat es nicht gedauert: Nur drei Tage nach dem offiziellen Start des viel diskutierten Pilotprojekts ist der Pannenstreifen auf der Ostautobahn (A4) am Montag erstmals wegen Überlastung für den Verkehr freigegeben worden. Bei Verkehrsüberlastung wird zwischen der Simmeringer Haide in Wien und dem Knoten Schwechat in Fahrtrichtung Flughafen bzw. Ungarn der Pannenstreifen damit zur dritten Fahrspur.