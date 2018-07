Treibt Instagram Teenager in die Magersucht?

Wiebke Kühlin, Therapeutin und Coach, erklärt etwa in einem Interview auf Sat 1: „Die Instagram-Trends sind sehr gefährlich, weil die Mädchen und Frauen heutzutage in einen 24-Stunden-Vergleich gehen. Und sie sich wirklich 24 Stunden mit Idealen sowie Idolen messen können und teilweise dadurch schlichtweg die Realität verlieren. Und dann ist natürlich ganz klar, dass wenn sie nicht aufpassen, sie in einen Magerwahn, in eine Magersucht, abrutschen.“