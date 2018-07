Außergewöhnliche Wellness-Angebote in Wien

Das Dhevari Spa ist ein asiatisches Luxus Spa, das sich im 9. Bezirk befindet. Neben zahlreichen Massagen, Körperbehandlungen oder der Möglichkeit, mit Freundinnen zu einer Spa-Party zu kommen, kann man sich hier auch für das Dhevari Luxus Gold-Package entscheiden. In dreieinhalb Stunden wird der Körper in Gold schwelgen: Gestartet wird klassisch mit eine Fußbad gefolgt von einem Gold-Körperpeeling. Danach wird man 45 Minuten lang in Gold eingewickelt, bevor man die Dhevari-Signature-Massage genießen darf. Nach einem Aufenthalt in der Sauna ist die Golden Time wieder vorbei - und man selbst wie neu geboren. Kostenpunkt inklusive Bio-Erfrischungen: 249 Euro.