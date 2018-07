Transitforum will wieder auf die Straße gehen!

„Goldesel für uns nutzen“

Damit sich das ändert, will man die Lärmerzeuger selbst in die Pflicht nehmen. Clemens Franceschinel, Obmann-Stellvertreter des Forums, sah dabei etwa die Asfinag am Zug. Diese solle den „Lärm aus eigenen Mittel reduzieren“, schließlich habe ebendiese mit der Mautstelle Schönberg einen wahren „Goldesel“ vorzuweisen. Die derzeitige Situation sei zweifellos ein „Raubbau an der Gesundheit“, so Franceschinel.