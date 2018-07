Online: Spenden-Aktion für Millionärin gestartet

Josh Ostrovsky, Inhaber des Instagram Accounts „thefatjewish“ und Initiator der Aktion schreibt unter den Aufruf: „Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Kylie Jenner keine Milliarde Dollar hat“. Die Aktion grundsätzlich sicherlich nur als Witz gedacht, gibt einigen Leuten nun wohl wenig Grund zum Lachen. Statt an Hilfsorganisationen spendeten Menschen nun nämlich tatsächlich für die Multi-Millionärin. Knapp 2000 Dollar wurden dadurch bereits erzielt.