Kebab-Party: Ein letztes Mal Döner essen in der U6

Für weltweites Aufsehen sorgt das Essverbot von stark riechenden Speisen in der U6. Ab September sind Leberkässemmel, Käsekrainer, Pizza, Kebab & Co auf der Linie tabu. Bevor das Pilotprojekt startet, werden viele Wiener aber sentimental: Am 31. August wollen sie die letzte Kebab-Party in der U6 feiern.