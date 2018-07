Italien erlaubt Landung von 450 Bootsflüchtlingen

Nach langem Hin und Her hat die italienische Regierung nun doch den 450 Migranten, die sich an Bord von zwei Frontex-Schiffen vor Sizilien befanden, die Landung im sizilianischen Hafen Pozzallo genehmigt. Der Beschluss wurde gefasst, nachdem sich fünf EU-Länder bereit erklärt hatten, die Migranten aufzunehmen. Bis zur Umverteilung in andere EU-Ländern werde Italien den Migranten die notwendige Unterstützung zukommen lassen, hieß es am Montag.