Aggressives Verhalten bei angeblichem Diebstahl

Um einen angeblichen Diebstahl aufzunehmen, wurde die Polizei in Klagenfurt in der Nacht auf Montag gerufen. Der angeblich geklaute Rucksack tauchte in einem Kinderwagen auf, ein 22-jähriger Somalier war aber derart betrunken und aggressiv, dass er ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert werden musste.