Vandalen verwüsteten Riegersdorfer Kirche

Eine Spur der Verwüstung zogen bisher noch unbekannte Täter am Samstagabend durch eine Kirche in Riegersdorf, in der Gemeinde Arnoldstein. Die Vandalen zerstörten mutwillig mehrere Gegenstände des Gotteshauses. Dabei warfen sie nicht nur Kerzenständer, Kerzenspender und Blumenvasen um, sondern entzündeten auch noch an zwei Stellen Papier und lösten somit einen Feuerwehreinsatz aus.