Trotz Wetterkapriolen: Erfolgreiche „Musi“-Show

Es hatte so traumhaft begonnen: mit so vielen Fans wie noch nie auf dem Hoferriegel in St. Oswald. Doch dann zog ein Gewitter auf, ein Wolkenbruch entlud sich, sogar Hagel war mit dabei. Da musste die Liveübertragung abgebrochen und die Aufzeichnung von der Generalprobe vom Freitag gesendet werden. Aber der Spuk war bald wieder vorbei. Die Fans - „die besten Fans“ - strömten wieder zurück und der Himmel klarte auf. Und weiter ging´es mit der Show. „So ist es halt in den Bergen“, lachten die meisten.