Sechs Verletzte bei Brand in Betreuungsheim

Aus noch unbekannter Ursache brach am Samstagabend im Bereich der Heizungsanlage eines Betreuungsheimes in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See ein Feuer aus. Laut Auskunft des Roten Kreuzes sollen dabei insgesamt sechs Bewohner leicht verletzt worden sein. Nach notärztlicher Erstversorgung am Einsatzort konnten die Patienten jedoch vor Ort belassen werden. Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen im Löscheinsatz.