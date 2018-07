Folgenschwere Kollision auf Felbertauernstraße

„Ein 33-jähriger Österreicher lenkte einen Pkw am Samstag gegen 11 Uhr auf der Felbertauernbundesstraße aus Fahrtrichtung Huben kommend in Richtung Matrei. Im Ortsteil Seblas hielt der Lenker bei einer dortigen Bushaltestelle kurz an, wollte in der Folge umdrehen und wieder zurück in Richtung Huben fahren“, schildert ein Polizist: „Zur selben Zeit fuhren zwei deutsche Motorradfahrer auf der in Richtung Matrei. Während der erste Motorradfahrer noch an dem in der Bushaltestelle stehenden Pkw vorbeifahren konnte, bog der 33-jährige PKW-Lenker plötzlich vor dem zweiten Motorradfahrer von der Bushaltestelle in die Bundesstraße ein.“