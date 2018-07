15.800 Kroaten fiebern dem WM-Finale entgegen

Linzer feuerte im Stadion die WM-Helden an

Hautnah mitgefiebert mit seinen Helden hat bei der WM schon Neso Bozic. Der 30-Jährige bejubelte mit Ehefrau Martina in Kaliningrad das 2:0 gegen Nigeria. „Die Stimmung und die vielen kroatischen Fans im und rund um das Stadion waren überwältigend“, lächelt der in Osijek geborene Linzer. Heute gibt er sich den „Extra-Kick“. Mit seiner Familie wird er beim Public Viewing in Zadar mitfiebern und dann noch ein paar Tage an der Adria anhängen. „Mit den Bergen kann ich nicht so viel anfangen. An das Meer bin ich gebunden“, fühlt er sich nach fast drei Jahrzehnten in Österreich immer noch als Kroate.