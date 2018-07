Freie Terrorverdächtige werden Fall fürs Parlament

Dass in Graz drei als gefährlich eingestufte Terrorverdächtige nach eineinhalb Jahren U-Haft auf freien Fuß gesetzt worden waren (siehe Bericht), sorgte für große Kritik von SP-Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer. Nun brachte der Tieschener Bürgermeister und Bundesrat Martin Weber (SP) eine parlamentarische Anfrage an das Justizministerium ein. Er will etwa wissen, warum es bis jetzt zu keiner Anklage gekommen ist.