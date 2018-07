Machtwort: Der Wachau-Besuch bleibt gratis!

„Besucher besser verteilen“

Die Besucherströme will das Land nun besser lenken - siehe Interview unten. Erarbeiten soll das Konzept die Tourismusgesellschaft Destination Donau. Die „Krone“ fragte bei deren Geschäftsführer Bernhard Schröder nach, wie diese Maßnahmen konkret aussehen sollen. „Wir stehen in Kontakt mit den Reiseveranstaltern. Derzeit legen die meisten Schiffe zur gleichen Zeit in denselben Städten an. Hier müssen wir schauen, dass sich das ab der kommenden Saison besser verteilt“, erklärt Schröder.