Gutes Zeugnis für Kurz nach halbem Jahr im Amt

Trotz der Turbulenzen in der Sozialpolitik - Stichwort 12-Stunden-Tag - stellen die Österreicher Bundeskanzler Sebastian Kurz weiterhin ein sehr gutes Zeugnis aus: In gleich zwei am Samstag veröffentlichten Umfragen liegt Kurz in der fiktiven Kanzlerfrage klar auf Platz eins. In der Sonntagsfrage legte die ÖVP ebenfalls zu - vor allem, weil sie gute Werte in der Zuwanderungs- und Asylpolitik verbuchen kann.