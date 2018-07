E-Bike-Lenker bei Crash mit Auto schwer verletzt

Ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war am 13. Juli 2018 gegen 8:25 Uhr im Ortsgebiet von Vorchdorf mit seinem E-Bike unterwegs. Dort dürfte er vermutlich den Pkw eines 72-jährigen Autofahrers aus dem Bezirk Gmunden gestreift haben. Der 74-Jährige stürzte und prallte mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Verunfallte wurde nach der Erstversorgung, wobei glücklicher Weise sofort drei Ärzte an der Unfallstelle waren, mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen