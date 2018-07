Autolenker kam bei Unfall in Heimatort ums Leben

Zu einer Unfalltragödie kam es am gestrigen Freitag in Garsten, wo ein einheimischer 67-jähriger Autolenker am Steuer seines Pkw plötzlich gesundheitliche Probleme bekam. Er kam von der Fahrbahn ab, durchschlug eine Thujenhecke und stürzte über eine Böschung. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.