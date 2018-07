Geisterfahrerin (27) nach acht Kilometern gestoppt

Führerschein abgenommen

Die Beamten stellten fest, dass die 27-jährige Lenkerin, die erst seit Kurzem im Bezirk Gmunden wohnt, etwa acht Kilometer teils am linken Fahrstreifen, teils am Pannenstreifen unterwegs gewesen war. Der Frau wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, eine Anzeige folgt.