Einbruch am Südbahnhofmarkt nur eine Erfindung?

Am Südbahnhofmarkt will einfach keine Ruhe einkehren. Nach einer Reihe von Drogen- und Alkoholexzessen und einer Debatte um die Einführung einer Videoüberwachung macht nun ein wildes Gerücht die Runde. Hinter vorgehaltener Hand wird am Südbahnhofmarkt heftigst spekuliert. Ein Kojen-Besitzer soll einen Einbruch erfunden haben, um damit die Versicherung zu prellen. Das Geschäft sei angeblich auch nicht mehr so gut gelaufen. Den Schaden soll das Opfer über Nacht selbst inszeniert haben und eine Anzeige erstattet haben.