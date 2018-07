„Ich erfülle Wünsche von schwerkranken Kindern“

Für Kuschela ist ihr ehrenamtlicher Beruf als Wunscherfüller ein Traumjob. Trotzdem kann die Tätigkeit manchmal sehr betroffen machen. „Sicherlich, manchmal sterben Kinder nach oder sogar vor der Wunscherfüllung. Meine Kollegin hatte einem Mädchen, dass nur mehr mit Schmerzpumpe im Spital liegen konnte, den Wunsch erfüllt, noch ein letztes Mal zu reiten. An diesem Tag war sie so glücklich und gelöst. Am nächsten Tag ist sie gestorben. Ihre Eltern haben sich dann in einem Brief für diese letzte schöne Erinnerung mit ihrem Kind bedankt“, erzählt Kuschela mit wässrigen Augen.