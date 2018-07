Geld für Tierwohl

Diese muss innerhalb der ersten Lebenstage durchgeführt werden, um den penetranten Ebergeruch, der sich im Laufe des Wachstums entwickelt, im Fleisch zu vermeiden. Das ist Wunsch der Konsumenten/innen. Denn niemand will ein Schnitzel auf dem Teller haben, das nach Schweinestall riecht. Immer wieder gehen die Wogen hoch, wenn darüber berichtet wird, dass diese Eingriff ohne Narkose durchgeführt wird. Aber dennoch wird im Supermarkt vorrangig zu billigen Fleisch gegriffen und kaum jemand will für den Sonntagsbraten tief in die Tasche greifen müssen. Da ist den Konsumenten/innen das eigene Geld näher als das Tierwohl!