Stärkstes Radioteleskop der Südhalbkugel eröffnet

In Südafrika ist am Freitag das bisher größte und stärkste Radioteleskop der südlichen Hemisphäre in Betrieb genommen worden. Mithilfe der in Carnavon in der Provinz Nordkap errichteten Anlage namens MeerKAT, die aus 64 tellerförmigen Antennen mit einem Durchmesser von je 13,5 Metern besteht, sind schärfere Bilder von Objekten möglich, die Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind.