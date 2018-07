Frauen zeigen sich nun ungeschminkt im Netz

Zählt ein Like für ein Bild, das einen direkt nach dem Aufwachen - zerzaust, müde und ungeschminkt - zeigt, so wie man nun mal in Wahrheit aussieht, nicht viel mehr? Wahrscheinlich schon, denn Tausende Frauen und auch einige Männer haben bereits bei der „WokeUpThisWay“-Challenge mitgemacht und präsentieren stolz den realen Out of Bed-Look, nicht den inszenierten. Darüber hinaus haben sich zudem zahlreiche Promi-Ladies am Morgen fotografiert und viel Mut dabei bewiesen, sich ohne Make Up den kritischen Klatschblättern zu präsentieren. Ein herrlicher Kontrast in Zeiten von „Barbie Feet“, Kardashians und Instagram-Filtern.