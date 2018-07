Forscher entdecken extrem seltenen Doppel-Asteroid

Die Wissenschaftler hatten 2017 YE5 bei seinem Vorbeiflug an der Erde mit gleich drei Radarteleskopen - dem Goldstone Solar System Radar in Kalifornien, dem Arecibo Observatory (Bild unten) in Puerto Rico und dem Green Bank Telescope in West Virginia - näher unter die Lupe genommen und so herausgefunden, dass es sich dabei eigentlich um zwei je rund 900 Meter große Asteroiden handelt, die sich einander alle 20 bis 24 Stunden einmal umrunden. Bis dato, so NASA-Experten, habe man erst drei ähnlich idente Paare gefunden.