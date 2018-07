Verletzte mit Trage & Boot in Sicherheit gebracht

Die Frau schleppte sich trotzdem mit Hilfe ihrer Freunde noch bis zu einer Höhe von 1200 Metern hinauf. Dann konnte sie nicht mehr weiter. Sie rief Hilfe. Männer der Bergwacht Berchtesgaden machten sich ebenso auf den Weg wie das Team des Salzburger Rettungshubschraubers C6. Die 20-Jährige konnte schließlich im letzten Tageslicht geortet werden, eine Bergung per Tau war aber in der Dämmerung nicht mehr möglich. Da auch kein nachtflugtauglicher Hubschrauber verfügbar war, fuhren die Helfer der Bergwacht per Auto bis zur Gotzenalm und machten sich dann zu Fuß auf den Weg zur Verletzten. Die Frau wurde dann per Trage bis zur Fischunkelalm gebracht. Von dort ging es per Boot mit der Wasserwacht über den Obersee und den Königssee bis zur Uferstraße. Die Touristin konnte schließlich in der Morgendämmerung von der Rettung in die Kreisklinik Berchtesgaden gefahren werden.