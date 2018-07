„State of Mind“: Futuristischer Adventure-Thriller

Spielehersteller Daedalic hat einen Story-Trailer zu seinem am 15. August für PC, PS4 und Xbox One erscheinendem Adventure „State of Mind“ veröffentlicht. Gamer schlüpfen in dem futuristischen Thriller in die Rolle von Nolan, der sich in Berlin auf die Suche nach seiner verschwundenen Familie macht und dabei einer weltweiten Verschwörung auf die Spur kommt, die die gesamte Menschheit bedroht.