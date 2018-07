So geht es Mondbärin „Krönchen“ heute

„Krönchen“ liebt ihre Reifenschaukel

Glücklicherweise ist der Leistenbruch stabil und hat sich über die Jahre hinweg nicht verschlimmert. Auch die letzte Untersuchung ergab eine relativ gute Gesundheit der Bärin. In ihrem linken Knie hat sie leichte Arthritis, die jedoch per Langzeittherapie behandelt wird. Keiner ihrer Zähne musste gezogen werden und sowohl Blut-, Urin- als auch Ultraschalltest ergaben keine Auffälligkeiten. Die Augenuntersuchung blieb zudem ohne negativen Befund und die Anästhesie verlief problemlos. Im Krankenhaus verhielt sich „Krönchen“ entspannt und liebte das ihr dargebotene Stroh nebst Leckereien. Morgen wird sie in ihr Haus zurückkehren, in dem bereits ihre geliebten Reifenschaukeln auf sie warten.