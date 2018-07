„Ich helfe einfach gerne anderen Menschen in Not“

„Krone“: Sie haben mit 29 anderen Studierenden die dreijährige Ausbildung absolviert. Geht jemand in die Altenpflege?

Wurm: Nein, alle wollen in Spitäler, um dort zuerst in verschiedenen Bereichen Erfahrung zu sammeln. Ich kann es mir später aber schon vorstellen, dass ich auch in der Altenpflege tätig sein werde.