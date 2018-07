Nun endlich in Graz: Die fru fru Rutschpartie!

Vom Parkdeck 150m in die Tiefe rutschen

Tagtäglich fahren unzählige Autos zum Parkdeck des Shopping Nord hinauf. Nicht aber am ersten Samstag im August, denn da kommt die fru fru Rutschpartie und verwandelt das Parkdeck in eine spektakuläre Wasserrutsche. 150 Meter purer Spaß und Summer Feeling warten auf die Besucher!