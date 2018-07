Von braun zu blau mittels Laser-Operation

Dr. Gregg Homer ist Patenthalter einer Methode, mittels derer er in seiner Klinik für umgerechnet 4800 Euro braune Augen in blaue umwandelt, indem er das braune Melanin, welches sich in den vorderen Schichten der Iris befindet, auslöscht. Denn unter jedem braunen Auge steckt ein blaues. Immerhin kommen ja alle Babies mit der helleren Iris auf die Welt. Doch bei 80 Prozent verwandeln sich die strahlend blauen Augen in dunkle. Der einzige Unterschied zwischen einem braunen und blauen Auge, sei eine dünne Pigment-Schicht an der Oberfläche, erklärte Homer dem US-Sender CNN.