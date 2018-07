Wasser-Abfüller bleibt trotz Widerstands standhaft

Dass Pfaffenhuemer unter dem Widerstand der Bevölkerung am Ende einknickt, wie es etwa 2017 ein anderer Unternehmer, der in Steinbach am Attersee eine Abfüllanlage errichten wollte, gemacht hat, wird nicht passieren: „Im Geschäft geht es um Standhaftigkeit. Es kann nicht sein, dass es verboten ist, eine Geschäftsidee zu haben“, so der Unternehmer.