Die Rufe der IT-Branche werden immer schriller

In Österreich fehlen 10.000 Informatiker, EU-weit eine Million. „Das sind konservative Schätzungen“, so Markus Roth von der Fachgruppe für Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Der Mangel an IT-Know-how wächst, ein radikales Umdenken ist nötig.