Ein Prozess, zwei Somalier und ganze acht Anklagen

Der einschlägig vorbestrafte Mitangeklagte dagegen machte den Behörden noch mehr Arbeit: sieben der acht Vorwürfe betreffen ihn. In allen Fällen geht es um Gewaltdelikte zwischen Ende Juli 2017 und Mitte April 2018. So auch in jenem, als er Anfang August einer Kellnerin in Zell am See ins Dekollete griff und so eine Rauferei auslöste.