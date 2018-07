Wiener Hotel sagt Plastik-Strohhalmen den Kampf an

Plastikstrohhalme sind im Hilton Vienna, Hilton Vienna Plaza und Hilton Vienna Danube Waterfront bald Geschichte. Im Rahmen der globalen Nachhaltigkeits-Initiative „Travel With Purpose“ schließen sich die drei österreichischen Hilton Hotels der #NOMORESTRAWS Bewegung an und reduzieren dadurch Plastikmüll. Rund 86.400 Plastik-Trinkhalme wurden pro Jahr in den drei Hotels mit 1.200 Zimmern verbraucht. Künftig werden Getränke ohne Strohhalm serviert und auf Wunsch gibt es die nachhaltige Alternative aus recyceltem Papier.