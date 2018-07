Für „Genies“ startet Schule zu Ferienbeginn

Viele Angebote

Die Regionalakademie bietet IT-Kurse für Volksschüler. Zusätzlich gibt es für 30 Schüler das Projekt Fabasoft Robotics Camp. In der Schloss Traunsee Akademie kann man Modulangebote nutzen. Rund 400 Kinder nehmen in den Ferien an den Sommerakademien teil. Vor zehn Jahren waren es 70 junge Teilnehmer. Mit dem Projekt Cyber Tutoring sollen begabte Mädchen motiviert werden. Talente OÖ-Geschäftsführer LSI Günther Vormayr. „15 bis 20 Prozent der Kinder sind in einem oder mehren Gebieten begabt und haben das Potenzial zu hohen Leistungen. 2,2 Prozent jedes Jahrgangs zählen zu den Hochbegabten.“